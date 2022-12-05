МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Общий размер первичного размещения акций (IPO) сервиса кикшеринга Whoosh может составить около 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Whoosh соберет заявки инвесторов в рамках IPO 5-13 декабря

Заявки инвесторов компания будет собирать 5-13 декабря, торги бумагами на Московской бирже начнутся 14 декабря. IPO будет включать до 2,5 миллиарда рублей, привлекаемых компанией в рамках дополнительного выпуска акций.

Существующие акционеры могут продать часть своих акций на сумму до 2,5 миллиарда рублей для создания ликвидности на вторичном рынке. Часть из этого объема акций на сумму до 0,5 миллиарда рублей может быть использована для возможной стабилизации акций на вторичных торгах, что составляет до 10% от общего размера IPO.

"Таким образом, общий размер IPO может составить 5 миллиардов рублей", — говорится в сообщении компании.

Ориентир цены размещения от 185 до 225 рублей за акцию соответствует рыночной капитализации в размере от 21 до 25 миллиардов рублей с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,5 миллиарда рублей.

"В рамках IPO никто из существующих акционеров полностью не выходит из капитала компании, а основатели Whoosh сохранят за собой контролирующую долю в капитале компании после IPO", — подчеркивают в компании.

Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка и выход в новые регионы. До 110 миллионов рублей может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.