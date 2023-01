МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Акции публично торгуемых китайских компаний, чьим крупным акционером является Ant Group, в понедельник выросли на новостях о том, что основатель Ant Джек Ма в рамках реорганизации передает контроль над финансово-технологическим гигантом. Сооснователь Alibaba сократит свою долю в компании, пишут СМИ

Акции Alibaba в Гонконге подскочили на 7%.

Акции Longshine Technology Group Co Ltd, Jilin Zhengyuan, Shanghai Golden Bridge Infotech Co, Orbbec Inc и Hundsun Technologies также подорожали. Ant опосредованно владеет долями в этих компаниях от чуть более 5% до более чем 20%.

В минувшие выходные Ant заявила, что ее основатель Джек Ма передаст контроль над компанией. Цель этой реорганизации состоит в том, чтобы подвести черту под претензиями со стороны регуляторов, возникшими после того, как около двух лет назад было сорвано колоссальное IPO компании.

Ранее Ма владел контролировал более 50% прав голоса в Ant, однако теперь его доля, согласно подсчетам Reuters, сократится до 6,2%.

Ма владеет лишь 10%-ной долей в Ant, дочерней компании гиганта электронной торговли Alibaba Group Holding Ltd, однако контролировал компанию через связанные с ней организации. Информация об этом содержится в проспекте IPO Ant, разосланного фондовым биржам в 2020 году.

Редмонд Вонг, аналитик-стратег по рынкам Большого Китая в Saxo Markets в Гонконге, полагает, что отказ Джека Ма от контроля над Ant и другими бизнесами поможет уменьшить неопределенность и открыть дорогу дальнейшему развитию и расширению бизнеса группы.

IPO Ant на 37 млрд долларов, которое могло стать крупнейшим в мире, в ноябре 2020 года было в последний момент отменено, что привело к вынужденной реструктуризации финансово-технологической компании и слухам о передаче контроля китайским миллиардером.

Банк Morgan Stanley в аналитической заметке от 8 января указал, что в 2023 году акции Alibaba станут для него одним из приоритетов в китайской интернет-индустрии. Среди причин своего решения банк назвал смягчение регулирования.

Некоторые аналитики считают, что передача контроля может расчистить Ant дорогу к IPO, однако те изменения, о которых было объявлено в субботу, вероятно, приведут к дальнейшим задержкам, связанным с правилами регулирования листинга.

Чтобы разместиться на внутреннем китайском рынке, где торгуются акции класса А, компании придется подождать три года после смены контролирующего акционера. На шанхайском рынке STAR, напоминающем Nasdaq, период ожидания составляет два года, а в Гонконге — один год.

В воскресенье IPO заявила, что не планирует начинать процедуру IPO.

Тридцатого декабря Комиссия по регулирования банковского и страхового рынков Китая (CBIRC) одобрила увеличение капитала подразделения потребительского кредитования Ant в рамках очередного этапа реструктуризации до 18,5 млрд юаней (2,68 млрд долларов) с 8 млрд юаней.

В ноябре агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что китайские власти могут оштрафовать Ant Group более чем на 1 млрд долларов, и это решение, возможно, подготовит почву для завершения двухлетней реорганизации финансово-технологической компании.