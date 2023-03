МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Государственный нефтяной гигант Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), удовлетворяющий около 3% мирового спроса на нефть, планирует в ближайшие месяцы разместить на бирже акции своего судоходно-логистического подразделения, сообщили источники. Сделка может стать уже вторым IPO в структуре компании с начала этого года. Маск опроверг новость о планах арабских фондов инвестировать в Space X

ADNOC, привлекшая 2,5 млрд долларов от листинга своего газового бизнеса в марте, готовится получить листинг для ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) в июне, сообщили источники на условиях анонимности.

По словам одного из источников, на этой неделе совместным глобальным координатором синдиката был назначен HSBC, присоединившийся к Citigroup, JPMorgan и First Abu Dhabi Bank, которые были выбраны на эту роль в конце прошлого года.

ADNOC L&S осуществляет доставку нефти, нефтепродуктов, сухих грузов и СПГ из Абу-Даби зарубежным клиентам. Компания была создана в 2016 году путем слияния Abu Dhabi National Tanker Co, Petroleum Services Co и Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co.

ADNOC начала размещать акции своих бизнесов в конце 2017 года. За последние два года она провела листинг нефтехимической компании Borouge, производителя удобрений и чистых аммиачных продуктов Fertiglobe, а также ADNOC Drilling и ADNOC Gas.