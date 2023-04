МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Первая партия "голубых фишек", получивших листинг в рамках китайской системы первичного публичного размещения акций (IPO) на основе регистрации, сегодня резко выросла в цене, несмотря на вялость на более широком рынке. Курс юаня к доллару снизился

Листинг 10 компаний на главных площадках Шанхая и Шэньчжэня знаменует собой полное развертывание китайского механизма IPO в американском стиле, призванного сделать продажу акций более ориентированной на рынок. Эта система уже была принята на шанхайском рынке STAR, где представлены в основном технологические компании, шэньчжэньской бирже стартапов ChiNext и пекинской фондовой бирже для малых компаний.

Акции компании Shenzhen CECport Technologies Co, дистрибьютора электронных компонентов, в начале торгов выросли на 161%, а в течение дня рост цены достигал 239%. Компания привлекла 2,25 млрд юаней (327,18 млн долларов).

Согласно новым правилам, в течение первых пяти торговых дней после IPO дневной лимит изменения цены не устанавливается. Ранее новые акции, зарегистрированные на основных биржевых площадках Китая, при дебюте могли подскочить максимум на 44% и упасть не более чем на 36%. СМИ: Китай замедлил рассмотрение слияний с участием американских компаний

Однако после этого на акции, зарегистрированные на основных площадках, по-прежнему распространяется ценовое ограничение в 10% в день.

Акции Dencare Chongqing Oral Care Co, производителя средств для ухода за полостью рта, начали торги с повышением на 98%, а далее развили рост до 157,7%. Другие компании, включая Shaanxi Energy Investment Co, Both Engineering Technology Co, набрали от 50% до 120%.

Китайский базовый фондовый индекс снизился примерно на 0,3%. Инвесторы сосредоточились на китайских учениях в районе Тайваньского пролива и ждали новых данных, чтобы оценить силу восстановления экономики Китая после отмены карантинных ограничений, введенных во время пандемии COVID-19.