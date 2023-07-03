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2023
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Российский рынок акций снизился на 0,12 процента
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,12%,... ПРАЙМ, 03.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,12%, до 2793,93 пункта, долларовый РТС вырос на 1,02%, до 992,94 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 96 копеек, до 88,59 рубля.