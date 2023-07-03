МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа проведет аукцион по акциям "ТНС Энерго"

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,12%, до 2793,93 пункта, долларовый РТС вырос на 1,02%, до 992,94 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 96 копеек, до 88,59 рубля.