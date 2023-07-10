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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230710/841039150.html
Российский рынок акций растет примерно на 0,4 процента
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Российский рынок акций растет примерно на 0,4% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. К 10.02 мск индекс Мосбиржи растет на 0,44%, до 2845... ПРАЙМ, 10.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет примерно на 0,4% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
К 10.02 мск индекс Мосбиржи растет на 0,44%, до 2845 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 977,2 пункта.