МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет примерно на 0,4% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.

К 10.02 мск индекс Мосбиржи растет на 0,44%, до 2845 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 977,2 пункта.