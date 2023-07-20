МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине четверга немного замедлил снижение и понижается примерно на 0,6% в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Фондовые индексы АТР снизились полсе решения ЦБ Китая

Индекс Мосбиржи к 15.04 мск снижается на 0,64%, до 2924,47 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,23%, до 1017,5 пункта на фоне снижения курса доллара на 0,91%, до 90,56 рубля. При этом максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи понижался на 1,3%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,26%, до 79,67 доллара за баррель.

"Скорее всего, многие участники российского рынка продолжают фиксировать прибыль в акциях, не видя существенного потенциала роста с достигнутых вершин, по крайней мере на краткосрочном горизонте. Дополнительное давление на российские индексы может оказывать окончание торговой недели, когда многие предпочитают воздерживаться от покупок или продают бумаги, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Анна Буйлакова из "Финама" полагает, что российский рынок акций приостановил свой рост ввиду завершения дивидендного сезона, паузы в ослаблении рубля, сохранения геополитических рисков, а также на фоне ожидаемого завтра повышения ключевой ставки Банком России.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего на 15.04 мск снижаются акции Polymetal (-3,27%). Ранее в среду Московская биржа сообщила о приостановке торгов бумагами компании с 29 июля в связи с редомициляцией. Также ощутимо дешевеют акции "Самолета" (-2,5%), "Белуги" (-2,42%), расписки X5 Retail Group (-2,12%), акции АФК "Система" (-1,94%) и "Норникеля" (-1,72%).

"Бумаги Polymetal, X5 Retail Group, "Самолета" и многих других эмитентов корректировались после сильного роста в предыдущие сессии без конкретных новостей", — полагает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах роста оказались расписки "Русагро" (+4,55%), акции "Камаза" (+1,95%), "Полюса" (+1,3%), "Акрона" (+0,82%) и ММК (+0,62%).

Бумаги "Селигдара" в это же время растут на 3,08% на фоне сообщения компании о росте производства золота в первом полугодии на 8%, до 2,7 тонны и росте выручки от продажи металлов предприятиями холдинга на 87%, до 20,2 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

"Широкому рынку не хватает драйверов для роста, при этом продолжают "выстреливать" отдельные бумаги, в основном среди компаний с небольшой капитализацией… Ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в умеренном минусе", — оценивает Буйлакова.

Бабин полагает, что в случае, если никакие геополитические риски не реализуются, внешний фон останется хотя бы нейтральным, а рубль прекратит активно укрепляться, то индекс Мосбиржи может возобновить рост в район многомесячной вершины на отметке 2967 пунктов.