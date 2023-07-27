МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг повысился на 0,6%, так и не решившись превысить психологический уровень 3000 пунктов, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,59%, до 2987,85 пункта, долларовый РТС — на 0,03%, до 1039,04 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций в четверг повысился, впрочем, так и не сумев превысить ключевой уровень в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Два шага вперед и один назад – именно такой тактики, кажется, придерживается российский рынок на этой неделе. За последовавшей вчера коррекцией после двух дней роста, сегодня рынок вновь продолжил уверенное восхождение к 3000 пунктов, прибавив по ходу дня около 0,6%", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.46 мск росла на 1,3%, до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки росли на 0,1-2,1%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,7%, до 101,6 пункта, оказывая давление на рисковые активы.

В лидерах роста цены на Московской бирже в основную сессию в отсутствие новостей оказались бумаги Globaltruck (+99,9%), вошедшие к тому же благодаря такому взлету в пятерку лидеров по объему торгов (3,5 миллиарда рублей), обогнав, в частности акции "Лукойла".

Также выросли акции ВТБ (+6,5%), "Мечела" (+5,2%), НЛМК (+3,4%), VK (+3,1%). Упали бумаги "Магнита" (-1,3%), "Яндекса" (-1%), TCS (-0,6%), "Акрона" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи завершил день вблизи уровня 2990 пунктов, и в целом на рынке сохраняются благоприятные тенденции для продолжения роста, в том числе оптимистичный настрой инвесторов перед отчетным сезоном, считает Антон Кравченко из УК "Первая".

До заветной круглой отметки по индексу Мосбиржи (3000 пунктов) остается всего ничего, но завтра последний день торгов на этой неделе и есть риск, что не все инвесторы будут готовы оставить открытые позиции через выходные, рассуждает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

"Другими словами, мы не исключаем еще одной коррекции вниз, что не меняет в целом прогноз по дальнейшему росту индикатора. Наш прогноз на 28 июля по индексу Мосбиржи — 2975-2990 пунктов", — добавляет он.