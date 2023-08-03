МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток американской брокерской компании Robinhood, приходящийся на акционеров, за первое полугодие 2023 года составил 486 миллионов долларов, сократившись в годовом выражении на 29%, следует из отчета компании. 

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Разводненный убыток на акцию составил 0,54 доллара против 8,41 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла в 1,5 раза, до 927 миллионов долларов.

По итогам второго квартала текущего года чистая выручка Robinhood составила 25 миллионов долларов после убытка в 295 миллионов долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,03 доллара против убытка в 0,34 доллара ранее. Выручка за отчетный период выросла в 1,5 раза, до 486 миллионов долларов. Число ежемесячных активных пользователей снизилось на 1 миллион человек, до 10,8 миллиона.

Компания немного улучшила прогноз по капзатратам на 2023 год — теперь они ожидаются на уровне 2,33-2,41 миллиарда долларов. В первом квартале прогнозировался диапазон 2,345-2,485 миллиарда.

Акции Robinhood после закрытия основных торгов в США дешевеют на 5,8%.

Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) — дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.