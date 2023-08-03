МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,1% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Реквием по рублю: упал он в эту бездну

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,11%, до 3109,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1043,03 пункта.