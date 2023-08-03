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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230803/841279937.html
Индекс Мосбиржи растет на 0,17 процента утром в четврг
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. Российский рынок акций повышается примерно на 0,1% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,11%, до 3109,83... ПРАЙМ, 03.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,1% в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,11%, до 3109,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1043,03 пункта.