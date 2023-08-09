МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в среду почти на 1% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа зафиксировала рекорд активности физлиц с начала 2023 года

Индекс Мосбиржи к 12.23 мск поднимается на 0,92%, до 3113,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1007,52 пункта. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,7%, до 86,78 доллара за баррель.

Акции "Газпром нефти" дорожают на 0,4%, "Роснефти" — на 0,47%, "Лукойла" — на 0,43%, бумаги "Башнефти" также растут в цене (префы – на 0,18%, обыкновенные акции – на 0,24%), как и бумаги "Татнефти" (префы – на 0,53%, обыкновенные акции – на 0,63%). При этом в лидерах роста – обыкновенные акции ТГК-2 (+7,33%), акции ТГК-14 (+12,45%), "Белуги" (+5,19%), акции "Мостотреста" (+3,95%).

"Спрос на покупки остается, просто он уходит в дальние эшелоны. Вчера на ажиотаже раскупали электроэнергетику. Не видим фундаментальных причин для того, чтобы этот сектор был лучше рынка. В любой момент "электричество", особенно малоликвидное, может сильно скорректироваться. Впрочем, практика показывает, что размер снижения обычно намного меньше величины роста", — комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

В лидерах снижения капитализации – акции НМТП (-3,24%), расписки HeadHunter (-1,59%), ЦИАНа (-1,2%) и акции "Совкомфлота" (-1,18%).

"Ожидаем сегодня бокового движения индекса Мосбиржи в диапазоне 3080-3150 пунктов. Внешний фон стабилен, пара "доллар-рубль" торгуется вблизи отметки 97 рублей, поэтому причин для сильного отката нефтегазовых компаний нет", — считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.