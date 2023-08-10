МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются, следуя динамике рынков Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые рынки коррекционно растут

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,26%, до 3235,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 2030,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,86%, до 19042 пунктов. Японский Nikkei 225 растет на 0,47%, до 32372,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 7348,3 пункта; южнокорейский KOSPI снижается на 0,35%, до 2595,8 пункта.

Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением в ожидании данных об инфляции в стране, публикация которых состоится позже в четверг. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.

А по мнению аналитика CMC Markets Тины Тэн (Tina Teng), которое приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, данные из США и в целом — "ключевое событие для мировых рынков". Кроме того, в Китае сейчас наблюдается дефляция. "Замедление потребительских расходов и высокие процентные ставки остаются проблемами для мировой экономики", — добавил эксперт.