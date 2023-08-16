МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому росту и поднимается на 0,2% после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа предупредила о недопустимости манипулирования рынком

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск растет на 0,2% — до 3121,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1010,29 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,12%.