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2023-08-16T10:16:29+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230816/841466052.html
Российский рынок акций перешел к небольшому росту на 0,2 процента
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. Российский рынок акций перешел к небольшому росту и поднимается на 0,2% после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 16.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому росту и поднимается на 0,2% после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск растет на 0,2% — до 3121,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1010,29 пункта.
На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,12%.