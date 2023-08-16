МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вновь вернулся в "красную" зону после краткосрочного роста минутами ранее и теряет 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжает укрепляться к основным валютам

Индекс Мосбиржи к 10.45 мск снижается на 0,5%, до 3099,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1006,36 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,12%, затем недолго рос и вновь вернулся к нисходящей динамике.

В лидерах снижения котировок – акции компании "Черкизово" (-1,65%), МКБ (-1,61%), ЛСР (-1,49%), расписки ЦИАНа (-1,31%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,18%), а также акции "Распадской" (-1,12%), НМТП (-1,11%) и акции Московской биржи (-0,99%).

При этом сильнее всего дорожают акции "Акрона" (+2,74%), расписки HeadHunter (+2,53%), Globaltrans (+1,73%), обыкновенные акции "Селигдара" (+1,14%) и акции "Русснефти" (+1,12%).

"Волатильность на Мосбирже на этой неделе резко выросла на фоне происходящих на валютном рынке изменений. До прояснения ситуации инвесторы могут на какое-то время воздержаться от масштабных покупок в акциях", — считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Судя по всему, борьба с ослаблением рубля продолжится, а принимаемые меры увеличат стоимость долга и затормозят рост компаний, что только повышает вероятность коррекции на рынке акций, средняя ожидаемая дивидендная доходность которого уже ниже, чем у двухлетних ОФЗ", — заключают эксперты инвестбанка "Синара" Илья Сметанин и Кирилл Таченников.