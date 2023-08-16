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Бумаги Qiwi на вечерней сессии выросли после публикации финотчетности
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Бумаги Qiwi на вечерней сессии перешли к росту и прибавляют 1,6% после публикации финансовой отчетности компании, следует из данных Московской биржи. К 20.12 мск расписки одного... ПРАЙМ, 16.08.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Бумаги Qiwi на вечерней сессии перешли к росту и прибавляют 1,6% после публикации финансовой отчетности компании, следует из данных Московской биржи.
К 20.12 мск расписки одного из крупнейших провайдеров платежных сервисов росли на 1,6%. До новостей бумаги Qiwi дешевели более чем на 1%.
Согласно опубликованному ранее в среду сообщению, скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в первом полугодии увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,4 миллиарда рублей.