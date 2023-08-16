МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Бумаги Qiwi на вечерней сессии перешли к росту и прибавляют 1,6% после публикации финансовой отчетности компании, следует из данных Московской биржи. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО выросла в первом полугодии

К 20.12 мск расписки одного из крупнейших провайдеров платежных сервисов росли на 1,6%. До новостей бумаги Qiwi дешевели более чем на 1%.

Согласно опубликованному ранее в среду сообщению, скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в первом полугодии увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,4 миллиарда рублей.