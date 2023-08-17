Фондовые индексы Азии в основном снижаются вслед за США
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно опускаются после снижения бирж США в среду, а также выхода ряда статистических данных по региону, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01%, до 3 150,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1 980,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,28%, до 18 274 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,41% — до 2 515,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 7 159,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 31 675 пунктов.
Биржи США в среду показали снижение, при этом технологический индекс NASDAQ упал на 1,15%. На этом фоне азиатские трейдеры в основном не склонны рисковать.
Влияет на торги и макростатистика. Так, безработица в Австралии поднялась до 3,7% в июле с 3,5% месяцем ранее. Прогнозировался рост только до 3,6%. При этом экспорт и импорт Японии в июле в годовом выражении сократились меньше ожиданий — на 0,3% и 13,5% соответственно. Ожидалось снижение на 0,8% и 14,7%.
Рынки также обращают внимание на данные протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованного в среду. Как следует из документа, участники заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики.
По данным CME Group, 86,5% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, а на конец года 33,6% допускают повышение ставки до диапазона 5,5-5,75%.
https://1prime.ru/Stocks/20230817/841481665.html