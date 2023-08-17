МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно опускаются после снижения бирж США в среду, а также выхода ряда статистических данных по региону, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал третий день подряд на фоне роста рубля

По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01%, до 3 150,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1 980,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,28%, до 18 274 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,41% — до 2 515,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 7 159,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 31 675 пунктов.

Биржи США в среду показали снижение, при этом технологический индекс NASDAQ упал на 1,15%. На этом фоне азиатские трейдеры в основном не склонны рисковать.

Влияет на торги и макростатистика. Так, безработица в Австралии поднялась до 3,7% в июле с 3,5% месяцем ранее. Прогнозировался рост только до 3,6%. При этом экспорт и импорт Японии в июле в годовом выражении сократились меньше ожиданий — на 0,3% и 13,5% соответственно. Ожидалось снижение на 0,8% и 14,7%.

Рынки также обращают внимание на данные протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованного в среду. Как следует из документа, участники заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики.

По данным CME Group, 86,5% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, а на конец года 33,6% допускают повышение ставки до диапазона 5,5-5,75%.