МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Денежные средства нерезидентов на счетах типа "С" могут пойти на "вызволение" "застрявших" в Европе активов инвесторов из России, это наиболее простая и прозрачная процедура, сказал РИА Новости старший инвестконсультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин. Российский рынок акций растет в начале торгового дня

Накануне министр финансов России Антон Силуанов напомнил, что активы более 3,5 миллионов граждан России на сумму, эквивалентную 1,5 триллионам рублей заблокированы за рубежом, и сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена этих "замороженных" активов — на первом этапе инициатива затронет 100 миллиардов рублей.

"Концептуально, наиболее простой и прозрачной процедурой является обмен заблокированными средствами на банковских счетах. Вероятно, можно подсчитать все средства в рублях, застрявшие на счетах типа "С" у нерезидентов, и сальдировать их по текущему курсу с расчетным объёмом средств, заблокированных в Euroclear, Clearstream или в НРД Мосбиржи (там заморожены евро)", — считает Нигматуллин.

О том, что Банк России считает возможным обмен "замороженными" активами и рассматривает разные варианты, в июне говорила и глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она также сообщала, что Банк России прорабатывает вариант выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств на счетах типа "С". При этом ЦБ России не раскрывал объем средств на счетах типа "С", на которых и аккумулируются средства иностранных инвесторов.

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в шестой пакет санкций против РФ. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в разных валютах, которые с марта были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии), были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.