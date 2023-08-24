МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается второй день подряд в отсутствие поводов для роста, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль незначительно изменился в поисках рыночного баланса

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.40 мск понижается на 0,65%, до 3125,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1042,54 пункта.

Курс доллара растет к рублю на 20 копеек, до 94,46 рубля.

Октябрьский фьючерс марки Brent дешевеет на 0,2%, до 83 долларов за баррель.

"К середине дня индекс Мосбиржи легчает на 0,7%, продолжив вчерашнее снижение. Рынок на открытии пытался выкупить просадку вчерашней вечерней сессии, однако поводов для роста не нашлось", — говорит аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова.

Рынок к середине сессии оставался в коррекционном минусе, не получая значимых позитивных сигналов со стороны крупнейших эмитентов, добавляет Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах снижения капитализации – расписки Европейского медицинского центра (-2,94%), акции "Распадской" (-2,17%), "Ренессанс страхования" (-1,29%), ТГК-1 (-1,11%), расписки группы "Эталон" (-1,04%).

В лидерах роста котировок – акции банка "Санкт-Петербург" (+4,42%), расписки Headhunter (+4,18%), ЦИАНа (+4,08%), Fixprice (+3,39%), "Совкомфлота" (+2,66%), а также расписки Globaltrans (+1,88%), акции Московской биржи (+1,82%) и акции "Яндекса" (+1,71%).

В числе лидеров — и бумаги застройщика ПИКа (+3,06%), они стали дорожать после вчерашних сообщений СМИ о выходе ВТБ из капитала компании (ранее банку принадлежал пакет в размере 12,4%), объясняет Кожухова.

С технической же точки зрения акции ПИКа в четверг вернулись к повышению вслед за падением накануне ниже краткосрочной поддержки 814 рублей и ухудшением других сигналов, предупреждающих о рисках развития нисходящей коррекции в район 771 рубль, указывает аналитик.

"Индикаторы дневного графика на данный момент призывают к сохранению среднесрочных "лонгов" (длинных позиций – ред.) выше поддержек 771 рубль и 750 рублей, и их наращиванию при закреплении выше сопротивления 870 рублей с перспективой движения в район 920 рублей, 975 рублей и выше", — говорит она.

"Тем не менее, краткосрочно стоит учитывать риски фиксации прибыли, а также тот факт, что ПИК в отличие от некоторых своих конкурентов в секторе (например, ЛСР) в последние месяцы не платил дивидендов и пока неясно, когда вернется к этой практике", — добавляет Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"На краткосрочном горизонте возможно формирование индексом Мосбиржи консолидации в границах 3110–3150 пунктов. Выход из нее может быть сильным, спровоцировать такое движение способен даже на первый взгляд второстепенный драйвер, учитывая близость полуторалетних вершин и нервозность многих участников рынка", — полагает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Коррекционное движение двух последних дней вписывается в рамки среднесрочного восходящего тренда, отмечает Буйлакова. Она допускает закрытие индекса Мосбиржи в умеренном минусе на фоне спокойного новостного фона внешних площадок.