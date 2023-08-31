МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,5%, а за август вырос на 5%, следует из данных Московской биржи. Доллар ускорил рост к евро в четверг после выхода макростатистики по США

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,48%, до 3227,99 пункта, долларовый РТС — на 0,68%, до 1059,17 пункта.

За август индекс Мосбиржи вырос на 5,03%, РТС повысился на 0,16%. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара к рублю.