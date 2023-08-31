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2023
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Российский рынок акций вырос в четверг и в августе
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,5%, а за август вырос на 5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 31.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 0,5%, а за август вырос на 5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,48%, до 3227,99 пункта, долларовый РТС — на 0,68%, до 1059,17 пункта.
За август индекс Мосбиржи вырос на 5,03%, РТС повысился на 0,16%. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара к рублю.