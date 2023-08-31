МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг повысился, в течение дня обновлял максимум с февраля прошлого года по основному биржевому индексу, следует из данных торгов. Золото дешевеет на укреплении доллара, может завершить август в минусе

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,48%, до 3227,99 пункта, долларовый РТС — на 0,68%, до 1059,17 пункта. В течение дня индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года на отметке 3234,68 пункта.

За август индекс Мосбиржи вырос на 5,03%, РТС повысился на 0,16%. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара к рублю.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК НАХОДИТ ОПОРУ

Российский рынок акций в четверг повышался и смог обновить максимум за полтора года.

"Ключевыми драйверами роста акций остаются слабый рубль и ожидания хороших финансовых результатов от ряда крупных российских компаний. Также инвесторы по промежуточным результатам оценивают возможные дивидендные выплаты по итогу года и продолжают покупать интересные бумаги", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Стоимость нефти к 20.45 мск росла на 1,3% до 86,4 долларов за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки менялись разнонаправленно в пределах 0,7%. На Московской бирже в основную сессию выросли бумаги "Русагро" (+5,5%), QIWI (+4,7%), "Северстали" (+2,6%), ЦИАНа (+3,8%) и VK (+2,6%). Упали бумаги "М.Видео" (-1,5%), ТМК (-1,7%), ДВМП (-1,5%), "Эталона" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

По ряду инструментов российский рынок демонстрирует признаки перегретости, но инвесторы продолжают пользоваться благоприятной конъюнктурой, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Завтра фактор пятницы может охладить активность покупателей. Сохранение индекса Мосбиржи выше 3200 пунктов по итогам недели стало бы позитивным сигналом. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 1 сентября – 3125-3225 пунктов", — добавляет он.

С технической точки зрения, на графике индекс Мосбиржи "всем ветрам назло" преодолел сопротивление в районе 3200 пунктов, и в случае закрепления над ним может показать новый виток роста, считает Зарина Саидова из ФГ "Финам".