МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Акционеры ОГК-2 на внеочередном собрании 10 октября рассмотрят вопрос о дополнительной эмиссии 48,28 миллиарда акций, следует из материалов компании. Акции на Мосбирже растеряли весь рост

"Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное… дата проведения: 10 октября 2023 года… Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО "ОГК-2" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 48 283 938 719 (сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,3627 рубля, каждая на общую сумму по номинальной стоимости", — говорится в сообщении.

Общая сумма размещения может составить 17,5 миллиарда рублей. В качестве способа размещения дополнительных акций предлагается закрытая подписка.