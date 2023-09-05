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2023
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Акционеры ОГК-2 на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о допэмиссии
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Акционеры ОГК-2 на внеочередном собрании 10 октября рассмотрят вопрос о дополнительной эмиссии 48,28 миллиарда акций, следует из материалов компании. "Вид общего собрания... ПРАЙМ, 05.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Акционеры ОГК-2 на внеочередном собрании 10 октября рассмотрят вопрос о дополнительной эмиссии 48,28 миллиарда акций, следует из материалов компании.
"Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное… дата проведения: 10 октября 2023 года… Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО "ОГК-2" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 48 283 938 719 (сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,3627 рубля, каждая на общую сумму по номинальной стоимости", — говорится в сообщении.
Общая сумма размещения может составить 17,5 миллиарда рублей. В качестве способа размещения дополнительных акций предлагается закрытая подписка.