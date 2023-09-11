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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230911/841711935.html
Российский рынок акций повышается на 0,2 процента
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Российский рынок акций повышается в начале торгов понедельника на 0,2% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,22% — до... ПРАЙМ, 11.09.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, акции, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале торгов понедельника на 0,2% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,22% — до 3149,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1026,37 пункта.