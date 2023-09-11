МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале торгов понедельника на 0,2% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжает сползать, находя зацепки для торможения ослабления

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,22% — до 3149,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1026,37 пункта.