МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Компании, выкупающие собственные акции у иностранных инвесторов, должны часть этих бумаг в определенный срок вернуть в рынок, рассказал журналистам директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. ЦБ предупредил о наказании за схемы по разгону акций

"Пока были решения только по тем компаниям, которые делали обратный выкуп (акций у иностранных инвесторов — ред.). Таких было несколько сделок, только по ним были решения, что они снова должны часть этих акций в определенный срок вернуть на рынок", — сказал он в кулуарах Federal Legal Forum, комментируя сделки по выходу иностранных инвесторов из российского бизнеса.

По его словам, решений, обязывающих размещать на бирже часть акций уходящих из РФ иностранных компаний, пока не было. "По реальным сделкам купли-продажи пока таких решений с такими условиями пока не было", — сказал он.

В конце июля власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса, в частности, в случае приобретения другим лицом акций уходящей компании, составляющих уставный капитал ПАО, необходимо размещать на бирже до 20% от приобретаемого пакета с рядом условий.

"Магнит" в середине сентября объявил о завершении приобретения акций у акционеров, которые владели ими через Euroclear Bank. Всего компания приобрела более 21,9 миллиона акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций и эквивалентно приблизительно 48,5 миллиарда рублей по цене приобретения.