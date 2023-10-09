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2023
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Акции Veon подскочили более чем на семь процентов
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Акции холдинга Veon подскочили в цене более чем на 7,5% после новостей о завершении продажи его активов в России — сотового оператора "Вымпелком", следует из данных Московской... ПРАЙМ, 09.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Акции холдинга Veon подскочили в цене более чем на 7,5% после новостей о завершении продажи его активов в России — сотового оператора "Вымпелком", следует из данных Московской биржи.
К 16.30 мск акции Veon дорожают на 4% до 52,4 рубля, а минутами ранее максимально подскакивали в цене на 7,6%, до 54,25 рубля.
Veon завершил выход из российского бизнеса, завершив продажу "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Условия смены владельца "Вымпелкома" не предполагают обратного выкупа и фиксируют окончательный выход из группы Veon, уточнила российская компания.