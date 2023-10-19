МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Акции американского стримингового сервиса Netflix дорожают на постторгах на 12,5% после публикации финансовой отчетности компании и сообщения о повышении цен на тарифные планы, свидетельствуют показатели отчетности и данные торгов. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум

По итогам девяти месяцев чистая прибыль компании выросла в пределах 1%, до 4,47 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 9,9 доллара с 9,83 доллара годом ранее. Выручка за три квартала увеличилась на 5%, до 24,89 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль поднялась на 20% в годовом выражении, до 1,677 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,73 доллара после 3,1 доллара годом ранее, прогноз составлял 3,49 доллара. Выручка компании за отчетный период составила 8,542 миллиарда долларов, что на 7,8% выше год к году, показатель совпадает с прогнозом рынков.

Количество подписчиков выросло в годовом выражении на 10,8%, до 247,15 миллиона, рост ускорился до 8,76 миллиона с 2,41 миллиона годом ранее.

Сервис объявил о повышении цен на некоторые тарифные планы в США, Великобритании и Франции.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.