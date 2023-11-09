2023-11-09T12:00:49+03:00
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ЦБ готов помочь выпуску ценных бумаг компаниями несырьевого экспорта
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Банк России предлагает проработать стимулирующие меры для выпуска ценных бумаг компаниями, работающими в сфере несырьевого экспорта, и готов в этом участвовать, заявила Набиуллина... ПРАЙМ, 09.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Банк России предлагает проработать стимулирующие меры для выпуска ценных бумаг компаниями, работающими в сфере несырьевого экспорта, и готов в этом участвовать, заявила Набиуллина в ходе заседания комитетов в Госдуме.
"Согласна с вами. Разделяю позицию про приоритет несырьевого экспорта… Согласна, что, может быть, нужно сделать, давайте, мы проработаем меры, которые нацелены на этот сектор", — ответила Набиуллина на предложение депутата для ЦБ и правительства разработать программу стимулирующих факторов, чтобы несырьевые экспортные компании, даже средние, выпускали ценные бумаги.
Она отметила, что в условиях той трансформации экономики, которая происходит, нужно обязательно диверсифицировать экспорт. "Понятно, что на фоне высоких ставок для многих компаний кредиты становятся неэффективными, но есть программы, которые ведет правительство… Я согласна с вами о потенциале рынка ценных бумаг", — заключила она.