МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Банк России предлагает проработать стимулирующие меры для выпуска ценных бумаг компаниями, работающими в сфере несырьевого экспорта, и готов в этом участвовать, заявила Набиуллина в ходе заседания комитетов в Госдуме. Набиуллина выразила обеспокоенность высокими банковскими комиссиями

"Согласна с вами. Разделяю позицию про приоритет несырьевого экспорта… Согласна, что, может быть, нужно сделать, давайте, мы проработаем меры, которые нацелены на этот сектор", — ответила Набиуллина на предложение депутата для ЦБ и правительства разработать программу стимулирующих факторов, чтобы несырьевые экспортные компании, даже средние, выпускали ценные бумаги.

Она отметила, что в условиях той трансформации экономики, которая происходит, нужно обязательно диверсифицировать экспорт. "Понятно, что на фоне высоких ставок для многих компаний кредиты становятся неэффективными, но есть программы, которые ведет правительство… Я согласна с вами о потенциале рынка ценных бумаг", — заключила она.