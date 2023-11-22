МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Южуралзолото ГК" (ЮГК) установило цену в рамках первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже — в размере 55 копеек за бумагу, говорится в сообщении компании. Набиуллина призвала компании активно выходить на IPO и рынок облигаций

Первоначальный ориентир цены размещения составлял 55-60 копеек за акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК 110-120 миллиарда рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

Ожидаемый размер IPO — около 5% от акционерного капитала компании.

Ожидается, что торги акциями компании на Московской бирже стартуют 22 ноября под тикером UGLD. Акции были включены во второй котировальный список. Один торговый лот будет содержать 1000 акций компании.

"Южуралзолото ГК" привлекло в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже 7 миллиардов рублей, в результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) составит около 6% от увеличенного уставного капитала, также сказано в сообщении.

"Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 миллиардов рублей с учетом размера стабилизационного пакета", — сообщила компания.

ЦПо цене размещения, с учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация ЮГК составит 117 миллиардов рублей.

Всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 миллиарда акций. По результатам размещения акционерный капитал компании состоит из 212,8 миллиарда акций.

"Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону", — также отмечается в сообщении.

В ходе IPO компания привлекла более 70 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля институциональных инвесторов в размещении составила около половины от всего объема. Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций. Основной акционер компании не продавал свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях, заключили в компании.