МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов не ожидает в следующем году крупных первичных размещений акций (IPO) на торговой площадке. Акции "СПБ биржи" падают более чем на восемь процентов

"Нет, у нас единичные IPO, и такое поведение связано с дефицитом предложения. Просто нарушились цепочки вывода компаний на IPO. У нас явно сегодня спрос превышает предложение. Кстати, на следующий год у нас список желающих разместиться не такой уж и плохой… Нет, размещений такого масштаба, как Ozon, у нас на горизонте пока нет", — сказал он в интервью изданию Frank Media.

Маркетплейс Ozon провел IPO в конце 2020 года, по итогам которого привлек 1,2 миллиарда долларов.

"И последняя тенденция, которая меня тоже немного удивила, – это то, что не только Московская биржа, но и другие биржи, даже "прайм", иностранные, стали бегать за небольшими размещениями. Начали ее китайские площадки – у них проходит очень много IPO на небольшие объемы. В то время как раньше западный капитал не считал IPO объемом менее 100 миллионов долларов за IPO. А сегодня организаторы торговли рады размещениям на 3-4 миллиона долларов, и уже тем более на 20 миллионов долларов", — сказал Швецов.

По его словам, если модой станет размещение акций на 20 миллионов долларов, а минимальным – на 3 миллиона, то это вполне хорошие результаты. "Да, раньше было 500 миллионов долларов при минимуме в 100 миллионов долларов. Но, повторю, рынок меняется, и не только наш", — отметил он.

"Большинство компаний готовы сейчас начать акционерную историю. И сам выход на IPO – это возможность при необходимости оперативно привлечь деньги. Да, может, они в рынок отдадут 5-10% своих акций, но у них будет акционерная история и справедливая цена, и, если понадобится делать какие-то сделки M&A (слияний и поглощений — ред.) и масштабировать свой бизнес, у них будет быстрый доступ на рынок", — также сказал он.

"Я думаю, что основная масса новых эмитентов делает размещения именно по этой причине – быть готовым, если возникнет необходимость, быстро привлечь средства", — заключил Швецов.