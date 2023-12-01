МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу опустился до минимума с середины октября, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Московской биржи к закрытию торгов опустился на 0,74%, до 3142,29 пункта, долларовый РТС — на 1,77%, до 1095,28 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 2,35%, РТС — на 4,19%.

С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

КОРРЕКЦИЯ ВНИЗ НА НЕФТИ

Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на фоне неопределенной динамики рынка нефти — в районе 80 долларов за баррель сорта Brent.

"Ценовая неуверенность в нефти после решения ОПЕК+ и "фактор пятницы" способствовали фиксации прибыли игроками российского рынка акций", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.17 мск падала на 1,2%, до 79,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) стабилизировался около 103,5 пункта.

На Московской бирже упали в цене бумаги "Ростелекома" (-7,9%), ТМК (-6,2%), НМТП (-4,2%), "Эталона" (-3,9%). Выросли бумаги Polymetal (+2%), "Распадской" (+0,4%), "Полюса" (+1,2%), "Магнита" (+1%), "Аэрофлота" (+0,6%).

ПРОГНОЗЫ

Причины снижения индекса Мосбиржи остаются прежними: жесткая монетарная политика ЦБ в борьбе с высокой инфляцией, снижающиеся цены на нефть из-за слабеющего спроса и укрепление рубля на фоне введенных дополнительных мер поддержки, считает София Кирсанова из УК "Первая".

"При этом стоит отметить, что индекс РТС продолжает торговаться в рамках восходящего среднесрочного тренда", — добавляет она.

С точки зрения теханализа индекс Мосбиржи движется в рамках нисходящего канала с ближайшей поддержкой на уровне 3108 пунктов, полагает Полина Щукина, аналитик ФГ "Финам".

"Ожидаем разворота на уровне поддержки с тестированием локального максимума на уровне предпоследней недели в районе 3200 пунктов по индексу", — добавляет она.