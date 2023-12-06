МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Акции Сбербанка в среду падают в цене на 2% и более после того, как на Дне инвестора его глава Герман Греф заявил о сохранении дивидендной политики, предусматривающей выплату 50% чистой прибыли по МСФО, и почти растеряли весь вчерашний рост, вызванный ожиданиями больших выплат, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Сбербанк допустил физлиц к платформе ЦФА

К 11.33 мск обыкновенные акции Сбербанка дешевеют на 2,11%, до 273,72 рубля, привилегированные – на 2,15%, до 273,16 рубля. При этом индекс Мосбиржи теряет 0,52%.

В ходе Дня инвестора Греф, в частности, заявил, что Сбербанк в рамках новой стратегии планирует в 2024-2026 годах выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, а рентабельность капитала будет выше 22%. До заявления Грефа обыкновенные акции банка дешевели примерно на 1,2%, затем несколько усилили снижение.

"Из наиболее ликвидных акций вчера лучшими были бумаги "Сбера", подорожавшие на 3,2%. Здесь спрос носил преимущественно спекулятивный характер – акцию "подбирали" под сегодняшний День инвестора в надежде услышать позитивные новости. В этом году акции "Сбера" очень часто корректируются по факту состоявшегося события", — говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Однако на данную бумагу в среднесрочной перспективе мы смотрим позитивно, втайне ожидая, что Минфин воплотит в жизнь свои задумки изъять у госбанков часть высоких доходов уходящего года через повышенные дивиденды", — добавляет он.

Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции" в свою очередь отмечает, что, учитывая весьма сильную динамику прироста прибыли в текущем году, инвесторы рассчитывают на более высокие выплаты, чем по итогам прошлого года. Тогда дивиденды составили 25 рублей на акцию, напоминает аналитик.