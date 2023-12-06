2023-12-06T13:41:09+03:00
2023-12-06T13:41:09+03:00
2023-12-06T13:41:09+03:00
2023
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Сбербанк не будет выкупать акции у нерезидентов
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Сбербанк не имеет планов по выкупу своих акций у нерезидентов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора. "По выкупу нерезидентов у нас пока нет планов. Все... ПРАЙМ, 06.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк не имеет планов по выкупу своих акций у нерезидентов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора.
"По выкупу нерезидентов у нас пока нет планов. Все возможные ситуации возможны, но пока на горизонте ничего такого нет", — ответил Греф на вопрос, планирует ли банк выкуп своих акций у нерезидентов.