МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк не имеет планов по выкупу своих акций у нерезидентов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора. Акции Сбербанка дешевеют на сохранении дивидендной политики

"По выкупу нерезидентов у нас пока нет планов. Все возможные ситуации возможны, но пока на горизонте ничего такого нет", — ответил Греф на вопрос, планирует ли банк выкуп своих акций у нерезидентов.