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2023
https://1prime.ru/Stocks/20231207/842486141.html
"Софтлайн" разместит около 25 миллионов акций в рамках SPO
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"Софтлайн" в рамках SPO разместит около 25 миллионов акций по цене 140 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании. "Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате... ПРАЙМ, 07.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Софтлайн" в рамках SPO разместит около 25 миллионов акций по цене 140 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.
"Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате SPO, компания достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере около 25 миллионов новых акций из выпущенной ранее дополнительной эмиссии… Заявки будут удовлетворены 7 декабря 2023 года по цене 140 рублей за одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.