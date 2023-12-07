МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Софтлайн" в рамках SPO разместит около 25 миллионов акций по цене 140 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании. Московская биржа допустила к торгам акции компании "Софтлайн"

"Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате SPO, компания достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере около 25 миллионов новых акций из выпущенной ранее дополнительной эмиссии… Заявки будут удовлетворены 7 декабря 2023 года по цене 140 рублей за одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.