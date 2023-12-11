МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Акционеры Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") на внеочередном общем собрании 8 декабря большинством голосов утвердили новый обмен акций, заблокированных из-за санкций ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и других российских депозитариев, на вновь выпущенные в соотношении одна к одной, сообщила компания. Цены на золото упали на данных США по занятости

"Так как все решения были приняты, добровольное предложение по обмену, объявленное компанией 23 ноября 2023 года, считается одобренным", — говорится в сообщении.

Уточняется, что акционеры, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды. В настоящий момент компания завершает согласование брокеров для проведения обмена. Подробная информация о них, а также дальнейшие инструкции по обмену и порядок действий будут доступны в ближайшее время, добавили в компании.

В июне 2022 года Евросоюз ввел санкции против НРД, в связи с чем операции между европейским депозитарием Euroclear и НРД были заблокированы. В результате акционеры, которые хранили свои акции в НРД (по оценкам компании, их доля в совокупности составляла примерно 22% от уставного капитала), не могли участвовать в принятии корпоративных решений и получать дивиденды.

Выпущенный акционерный капитал Polymetal Int (на 31 декабря 2022 года) состоит из 473 626 239 обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит около 24% акций, в свободном обращении находится более 75%, компания не имеет казначейского пакета.

"Полиметалл" — компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. А Polymetal Int в настоящее время объединяет активы АО "Полиметалл", и 7 августа она завершила редомициляцию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.