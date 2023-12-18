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Ценные бумаги азиатских судоходных компаний увеличились на ожидании, что атаки на корабли в Красном море повысят фрахтовые ставки, пишет Bloomberg. Индекс японских судоходных... ПРАЙМ, 18.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ценные бумаги азиатских судоходных компаний увеличились на ожидании, что атаки на корабли в Красном море повысят фрахтовые ставки, пишет Bloomberg.
Индекс японских судоходных компаний подскочил на 5,8 процента, став единственным растущим сектором на фоне падения широкого индекса Topix на 1,6 процента. Акции южнокорейской Korea Line и китайской Ningbo Ocean увеличились на десять процентов.
"Учитывая, что кораблям придется делать крюк, а новости подтолкнут фрахт вверх, это позитивно для судоходных акций", — отметил трейдер NH Investment & Securities Шон О.
Бумаги Nippon Yusen выросли на 6,6 процента, достигнув максимума за пять месяцев. Акции ее конкурентов Mitsui OSK и Kawasaki Kisen прибавили 5,6 и 6,5 процента соответственно.
В КНР увеличились ценные бумаги Nanjing Tanker, China Merchants Energy Shipping и Cosco Shipping Energy Transportation — на восемь процентов и более в понедельник 18 декабря.
Ранее стало известно, что крупнейший в мире перевозчик Maersk приостановил контейнерные перевозки через Красное море из-за нападений повстанцев-хуситов у берегов Йемена.