МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ценные бумаги азиатских судоходных компаний увеличились на ожидании, что атаки на корабли в Красном море повысят фрахтовые ставки, пишет Bloomberg. Норвежский танкер попал под предполагаемый обстрел хуситов в Красном море

Индекс японских судоходных компаний подскочил на 5,8 процента, став единственным растущим сектором на фоне падения широкого индекса Topix на 1,6 процента. Акции южнокорейской Korea Line и китайской Ningbo Ocean увеличились на десять процентов.

"Учитывая, что кораблям придется делать крюк, а новости подтолкнут фрахт вверх, это позитивно для судоходных акций", — отметил трейдер NH Investment & Securities Шон О.

Бумаги Nippon Yusen выросли на 6,6 процента, достигнув максимума за пять месяцев. Акции ее конкурентов Mitsui OSK и Kawasaki Kisen прибавили 5,6 и 6,5 процента соответственно.

В КНР увеличились ценные бумаги Nanjing Tanker, China Merchants Energy Shipping и Cosco Shipping Energy Transportation — на восемь процентов и более в понедельник 18 декабря.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире перевозчик Maersk приостановил контейнерные перевозки через Красное море из-за нападений повстанцев-хуситов у берегов Йемена.