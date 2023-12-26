Настроения на мировых рынках сегодня утром определяются динамикой индексов в Азии, где ведущие площадки прибавляют в пределах 0,4%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,7%. В Европе сегодня продолжаются рождественские каникулы, а вот площадки в США будут открыты, однако мы не ожидаем существенной активности инвесторов — часть из них ушла на длинные каникулы и вернется уже в следующем году. При этом фьючерсы на основные американские индексы сегодня утром подтягиваются на 0,1%. Отметим и рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,4%, торгуясь в районе 79,1 доллара за баррель. В ходе сессии не ожидается важной макроэкономической статистики, которая способна была бы оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 099 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем консолидации российского рынка у достигнутых уровней. В отсутствии стимулов для направленного движения инвесторы предпочтут минимальные пересмотры портфелей, оценивая возможности изменения ситуации на новогодних праздниках и снижая риски их влияния на портфели в зависимости от предполагаемого времени возвращения на рынок. Так, часть российских инвесторов может вернуться на рынок лишь после 9 января, что необходимо учитывать при составлении портфеля.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется к доллару и стабильно себя чувствует к другим мировым валютам. Так, к 9.00 мск американская валюта снижается 0,3%, отступив в район 91,5 рубля, при этом евро и юань консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 101 и 12,76 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем стабилизации рубля на текущих уровнях. В отсутствии существенных поводов для направленного движения и с учетом прохождения вчера пика налоговых выплат, что снижает поддержку рубля со стороны экспортеров, основные мировые валюты, скорее всего, удержат текущие позиции. В частности, ожидаем что пара доллар/рубль в ходе сессии будет торговаться в диапазоне 91,3 — 92 рубля.