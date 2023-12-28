МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. МТС отменяет регистрацию обыкновенных акций и ADS в США, больше не будет предоставлять отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам, сообщила компания. МТС передаст квазиказначейский пакет акций в ЗПИФ

"Публичное акционерное общество "Мобильные телесистемы"… ведущий поставщик цифровых и медиа-услуг и крупнейший российский оператор мобильной связи, объявляет о своем решении отменить регистрацию своих обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (каждая представляет две обыкновенные акции) (ADSs) и прекращает свои обязательства по представлению отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)", — говорится в сообщении компании.