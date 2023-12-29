2023-12-29T16:11:17+03:00
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2023-12-29T16:11:17+03:00
2023
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Мосбиржа ограничивает расчеты с бумагами "Транснефти" из-за сплита
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Московская биржа ограничивает расчеты с привилегированными акциями "Транснефти" с 3 января в связи с изменением срока предстоящего дробления, следует из сообщения торговой... ПРАЙМ, 29.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с привилегированными акциями "Транснефти" с 3 января в связи с изменением срока предстоящего дробления, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с изменением срока предстоящего дробления, при подаче заявок на заключение сделок с акциями привилегированными ПАО "Транснефть"…: с 03 января по 13 февраля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 февраля 2024 года…", — говорится в сообщении.
Также биржа указывает, что с 14 февраля 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0; с 15 февраля 2024 года нет допустимых кодов расчетов; с 16 февраля 2024 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.
Московская биржа обращает внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по дроблению привилегированных акций ПАО "Транснефть".