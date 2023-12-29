МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с привилегированными акциями "Транснефти" с 3 января в связи с изменением срока предстоящего дробления, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа заявила о возможности подавать адресные заявки через "Трейд Радар"

"В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с изменением срока предстоящего дробления, при подаче заявок на заключение сделок с акциями привилегированными ПАО "Транснефть"…: с 03 января по 13 февраля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 февраля 2024 года…", — говорится в сообщении.

Также биржа указывает, что с 14 февраля 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0; с 15 февраля 2024 года нет допустимых кодов расчетов; с 16 февраля 2024 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

Московская биржа обращает внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по дроблению привилегированных акций ПАО "Транснефть".