МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Обыкновенные акции Сбербанка с 19 января войдут в расчет "Индекса Мосбиржи — РСПП Ответственность и открытость", говорится в сообщении Московской биржи. "СберНПФ" стал первым оператором программы долгосрочных сбережений

"Московская биржа сформировала базы расчета индекса Мосбиржи — РСПП Ответственность и открытость, индекса Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития и индекса Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, которые начнут действовать с 19 января 2024 года", — говорится в сообщении.

"В базу расчета индекса Мосбиржи — РСПП Ответственность и открытость включаются обыкновенные акции ПАО Сбербанк, обыкновенные акции ПАО "ММК", обыкновенные акции ВТБ (ПАО), обыкновенные акции МКПАО "ВК", обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" и обыкновенные акции ПАО "Мечел". Покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Магнит" и обыкновенные акции ПАО "МТС", — уточняется там же.

В базы расчета "Индекса Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития" и "Индекса Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов" включаются обыкновенные акции ММК, обыкновенные акции "Ростелекома", акции Московской биржи, акции "Алросы", обыкновенные акции Сбербанка, акции ВТБ и обыкновенные акции "Мечела". Исключаются из индексов обыкновенные акции "Магнита", акции "Аэрофлота", акции "Интер РАО" и акции МКБ, говорится в сообщении.

Как поясняет торговая площадка, в базы расчета индексов были включены акции, допущенные к обращению на бирже, эмитенты которых составили группу лидеров на основании оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, представленной РСПП в декабре 2023 года.

В "Индекс Мосбиржи — РСПП Ответственность и открытость" вошли акции компаний-лидеров по объему и качеству раскрытия информации, в "Индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития" — лидеры по динамике результативности и целенаправленности деятельности компаний, а в "Индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов" — лидеры среди российских эмитентов по динамике результативности и целенаправленности деятельности компаний, добавляется там же.