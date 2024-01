МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова приобрела 26,19 процента российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров — Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, а также подписала соглашение о приобретении акций компании у других акционеров и увеличит пакет до 31,62 процента, сообщил Globaltrans. Globaltrans сохранил планы по перерегистрации с Кипра в ОАЭ

"Globaltrans Investment PLC объявляет, что инвестиционная компания AQNIET CAPITAL LLP (AQNIET), зарегистрированная и ведущая бизнес в Казахстане, уведомила компанию о завершении приобретения в полном объеме долей трех основных акционеров Компании и теперь косвенно владеет 26,19 процента выпущенного акционерного капитала Компании", — следует из сообщения.

Отмечается, что AQNIET (бенефиациарным владельцем которого является бизнесмен Кайрат Итемгенов) приобрела 100 процентов Onyx Investments Ltd (бенефициар — Никита Мишин), 100 процентов Mapple Valley Investments Ltd (бенефициар — Константин Николаев) и 100 процентов Goldriver Resources Ltd (бенефициар — Сергей Мальцев).

Кайрат Итемгенов имеет солидный опыт в различных отраслях бизнеса в Казахстане. Он создал несколько крупных предприятий, таких как аптечная сеть Europharma, логистическую компанию Satti Logistics, а также крупную специализированную проектно-монтажную организацию в энергетической сфере KBI Energy.

Согласно заявлению Globaltrans, AQNIET также уведомила компанию о своих намерениях приобрести доли другого ключевого акционера компании и в итоге стать владельцем 31,62 процента акционерного капитала и соответствующих голосующих акций Globaltrans.