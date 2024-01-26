МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Акции американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, снижаются в цене, после закрытия основных торгов, почти на 11% после публикации финансового отчета, следует из данных торгов. Аналитики зафиксировали лидерство Apple по продажам смартфонов в Китае

После закрытия основных торгов акции компании дешевеют на 10,88%, до 44,16 доллара. По итогам торгов четверга акции Intel выросли в стоимости на 0,94%, до 49,55 доллара за ценную бумагу.

В своем отчете компания спрогнозировала по итогам квартала скорректированную выручку в 12,2-13,2 миллиарда долларов, в то время как рынки ожидали прогноз в 14,5 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию прогнозируется в первом квартале на уровне 0,13 доллара, тогда как рынки ожидали 0,33 доллара.

В то же время компания получила в четвертом квартале прошлого года чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 2,669 миллиарда долларов после убытка годом ранее в 664 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,63 доллара после убытка в 0,16 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,54 доллара при прогнозе прибыли в 0,45 доллара. Выручка поднялась в четвертом квартале на 10%, до 15,406 миллиарда долларов, прогноз составлял 15,16 миллиарда.

По итогам всего прошлого года чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, упала в 4,7 раза, до 1,689 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 0,4 доллара с 1,94 доллара. Выручка снизилась на 14% в годовом выражении, до 54,228 миллиарда долларов.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.