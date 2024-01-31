МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Правительство Германии обсуждает возможность продажи крупной доли акций национализированного энергетического концерна Uniper, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Немецкий Uniper грозит иском из-за своих российских активов

"Немецкое правительство находится в ранней стадии подготовки продажи крупного пакета акций Uniper… В настоящее время ведутся первые переговоры с потенциальными консультантами", — сообщает агентство. Ожидается, что продажа может произойти в конце этого года или в 2025 году.

В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций. Представитель компании, на которого ссылается Блумберг, отметил, что Европейская комиссия при одобрении такого шага потребовала от властей сократить долю в Uniper как минимум до 25% до конца 2028 года.

По данным источников агентства, Uniper при размещении акций будет оцениваться меньше текущей рыночной стоимости компании в 23,7 миллиарда евро.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников.