2024-01-31T16:48:45+03:00
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Власти Германии продадут крупный госпакет акций Uniper
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Правительство Германии обсуждает возможность продажи крупной доли акций национализированного энергетического концерна Uniper, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники... ПРАЙМ, 31.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Правительство Германии обсуждает возможность продажи крупной доли акций национализированного энергетического концерна Uniper, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Немецкое правительство находится в ранней стадии подготовки продажи крупного пакета акций Uniper… В настоящее время ведутся первые переговоры с потенциальными консультантами", — сообщает агентство. Ожидается, что продажа может произойти в конце этого года или в 2025 году.
В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций. Представитель компании, на которого ссылается Блумберг, отметил, что Европейская комиссия при одобрении такого шага потребовала от властей сократить долю в Uniper как минимум до 25% до конца 2028 года.
По данным источников агентства, Uniper при размещении акций будет оцениваться меньше текущей рыночной стоимости компании в 23,7 миллиарда евро.
Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников.