Рынок акций готов закрепить успехи
Индекс Мосбиржи накануне закрылся с приростом в полпроцента, на финише сессии было у 3230 п., и это уже максимумы с ноября прошлого года. Январский боковик 3150-3200 п. прорван вверх, как и ожидалось. Теперь на кону февральский подъем в сторону верхней границе полугодового боковика 3000-3300 п.
Сегодня внешний фон положительный — индексы США и Азии растут, а провал нефти ниже $80 отчасти будет компенсирован локальной слабостью рубля — доллар в моменте превысил 90,5. Для бумаг экспортеров это важно, и они составляют половину индекса Мосбиржи.
Повышенным спросом пользовались акции Сургутнефтегаза, НЛМК и Яндекса на фоне дивидендных ожиданий и завершения процесса реорганизации в ИТ-секторе, и тенденция вверх по этим акциям может быть продолжена. А вот бумаги Полиметалла вновь оказались в аутсайдерах, и там есть риск временного углубления коррекции на фоне неопределенности с продажей активов.
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