МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти", говорится в распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов. В России появится навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества нефтегазовая компания "Русснефть", — говорится в документе.

ПАО НК «РуссНефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России, входит в состав промышленно-финансовой группы "Сафмар".