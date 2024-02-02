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Путин разрешил сделки с акциями "Русснефти"
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Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти", говорится в распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить совершение... ПРАЙМ, 02.02.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти", говорится в распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества нефтегазовая компания "Русснефть", — говорится в документе.
ПАО НК «РуссНефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России, входит в состав промышленно-финансовой группы "Сафмар".