МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Акции новой головной компании "Яндекса" — МКАО "Яндекс" — в долгосрочной перспективе будут расти, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. Песков отметил важность работы "Яндекса" в России

Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. продает основной бизнес за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Покупатель суммарно заплатит в юанях эквивалент 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V., которая проведет делистинг с Мосбиржи. А на Московскую биржу будут выведены акции МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".

Как отмечалось в сообщении "Яндекса", после получения необходимых регуляторных одобрений ЗПИФ может предложить держателям акций Yandex N.V. класса "А" (именно они сейчас торгуются на Мосбирже) различные опции по их позициям в ценных бумагах, что может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО "Яндекс".

"Акционеры, которые имеют акции голландской компании Yandex N.V., в компанию российского контура, скорее всего, смогут конвертировать свои расписки", — считает Абелев. По его мнению, это станет возможно, если Yandex N.V. получит разрешение голландского регулятора и консорциум новых инвесторов сделает соответствующее предложение.

"В долгосрочной перспективе акции МКАО "Яндекс" начнут плавно расти", — добавил он, отметив, что исчезнет "навес" возможных продаж недружественными нерезидентами, которые сейчас есть в Yandex N.V.