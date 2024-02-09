МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Фонды акций США за неделю, истекшую 7 февраля, зафиксировали сильнейший отток средств почти за год. Инвесторы стали сдержаннее в прогнозах сроков снижения процентных ставок после высказываний главы ФРС США Джерома Пауэлла насчет инфляции и высоких показателей рынка труда.

Согласно данным LSEG, инвесторы вывели из американских фондов акций 19,36 млрд долларов. Это сильнейший недельный отток средств с 29 марта 2023 года.

Фонды акций компаний с крупной капитализацией зафиксировали чистый отток 11,74 млрд долларов, максимальный с середины декабря 2022 года. Американские инвесторы также вывели из фондов акций компаний с малой капитализацией 2,51 млрд долларов, из фондов акций компаний средней капитализации — 1,32 млрд долларов, из смешанных фондов — 1,27 млрд долларов.

Чистый отток из фондов акций в сфере недвижимости, финансовой и коммунальной сферах составил около 1,05 млрд долларов, 689 млн долларов и 515 млн долларов соответственно. У фондов акций сектора здравоохранения был чистый приток в размере 828 млн долларов.

Инвесторов седьмую неделю подряд интересовали фонды американских облигаций: чистый приток составил 2,38 млрд долларов.

Фонды кратко- и среднесрочных облигаций инвестиционного класса привлекли максимальный чистый приток средств с 3 января — 2,89 млрд долларов.

Приток средств в фонды облагаемых налогом инструментом с фиксированной доходностью в США составил около 324 млн долларов, а фонды кратко- и среднесрочных гособлигаций и казначейских облигаций зафиксировали чистый отток 2,16 млрд долларов.

Фонды денежного рынка зафиксировали чистый отток 906 млн долларов, а неделей ранее у них был чистый приток 42,32 млрд долларов.