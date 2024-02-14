МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Банк "Траст" намерен продать принадлежащий ему пакет привилегированных акций "Русснефти" в 2024 году, сообщил журналистам председатель правления банка непрофильных активов Александр Соколов. ФНС заявила о банкротстве еще одного офшора экс-бенефициаров банка "Траст"

"Интерес есть, рассчитываем в этом году", — ответил Соколов на вопрос о сроках продажи пакета привилегированных акций компании "Русснефть".

Он подчеркнул, что бумаги по-прежнему находятся на балансе банка. Эти акции не проданы за 5 лет, поскольку конъюнктура рынка не совпадает с прогнозными ожиданиями банка по их цене продажи, добавил Соколов.

В начале февраля 2024 года президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти". Как тогда сообщил источник РИА Новости, указ нужен для завершения сделки по выходу из капитала "Русснефти" швейцарской Glencore.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.

Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. Таким образом, на привилегированные акции приходится 25% уставного капитала (16,52% принадлежит банку "Траст", 8,4% — ВТБ).

Банк непрофильных активов "Траст" создан в 2018 году на базе одноименного банка путем консолидации "плохих" и непрофильных активов санируемых ЦБ банков. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. Первоначально предполагалось, что "Траст" сдаст банковскую лицензию к 2024 году, однако ЦБ принял решение продлить его работу еще на три года и ликвидирует его в 2027 году.