МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Котировки европейских акций во вторник колебались чуть ниже исторических максимумов, тогда как данные по заработкам в еврозоне не оказали значимой поддержки европейским облигациям. Между тем котировки азиатских компаний снизились, так как масштабное понижение ключевой ставки в Китае не воодушевило инвесторов.

Панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,1%, но после недавнего ралли остается всего менее чем на 1% ниже достигнутого в начале 2022 года исторического максимума. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%.

Японский Nikkei также отступил от зафиксированного в 1989 году исторического максимума и закрылся с понижением на 0,3%.

Главным событием скудного на экономические данные вторника стал отчет Европейского центрального банка, показавший, что годовой рост согласованных зарплат в еврозоне в 4-м квартале 2023 года замедлился до 4,5% с рекордно высокого темпа 4,7% в 3-м квартале.

В ЕЦБ ранее отмечали, что рост зарплат представляет собой самую серьезную угрозу для прогресса, достигнутого в продолжающейся уже 1,5 года борьбе против инфляции, в ходе которой ключевые процентные ставки банка были подняты до рекордно высоких уровней.

Тем не менее, данные не оказали заметного влияния на рынки. Доходность 10-летних гособлигаций Германии снизилась на 2 базисных пункта, до 2,34%, а пара евро/доллар США подросла до 1,0798.

С начала года доходность этих облигаций выросла же на 35 б.п., так как ухабы на пути, ведущем к более низкой инфляции, и более сильные, чем ожидалось, экономические данные в других странах мира (особенно в США) вынудили рынки отодвинуть предполагаемые сроки перехода центральных банков к понижению процентных ставок на более поздние сроки. В конце 2023 года инвесторы ожидали, что смягчение денежно-кредитных политик может начаться уже в начале 2024 года.

Доходность двухлетних немецких гособлигаций, чутко реагирующая на изменение перспектив процентных ставок, с начала года выросла на 40 б.п.

"Если взглянуть на картину в целом, то мы увидим, что проделали уже огромный путь, — говорит главный европейский стратег-аналитик RBC Capital Markets Питер Шаффрик. — Котировки ближайших фьючерсов уже гораздо больше соответствуют справедливой стоимости, нежели в начале года, и они больше соответствуют тем намерениям, о которых заявляют сами центральные банки".

Рынки теперь ожидают, что Федеральная резервная система в этом году понизит процентные ставки в совокупности примерно на 100 б.п. От ЕЦБ ждут лишь немногим более масштабного понижения ставок.

В целом более позитивные, чем ожидалось, экономические данные, оказывали благотворное влияние на котировки акций.

"Если экономика оказалась сильнее, чем вы раньше думали, а инфляция демонстрирует устойчивость, то это значит, что номинальные прибыли будут достойными", — говорит Шаффрик.

Главной новостью недели в сфере корпоративной отчетности станет выход в среду результатов полюбившегося фондовым рынкам производителя чипов Nvidia.

Акции Barclays выросли на 4% после того, как вместе с квартальной отчетностью британский банк представил трехлетний план, направленный на поддержку собственных акций. План предполагает сокращение издержек на 2 млрд фунтов.

Во вторник Народный банк Китая понизили ставку по пятилетним кредитам для первоклассных заемщиков на 25 базисных пунктов, до 3,95%. Экономисты ожидали понижения на 15 базисных пунктов. Ставку по однолетним кредитам банк составил на уровне 3,45%. На этом фоне голубые фишки закончили день ростом на 0,2% после снижения в начале сессии, а индекс Hang Seng поднялся на 0,6%.

Австралийский доллар, зависимый от ситуации в Китае, торговался почти без изменений, а чувствительные к перспективам китайского строительного сектора фьючерсы на железную руду подешевели на 0,3%.

Это было самое существенное понижение пятилетней ставки на моей памяти", — сказал аналитик Invesco Дэвид Чао.

При этом, по его словам, оставив ставку по однолетним кредитам н прежнем уровне, Пекин подал сигнал о том, что проводит политику выборочно, и "еще не полностью развернулся к широкомасштабному смягчению".

Пара доллар США/юань в начале сессии достигала максимума за три месяца, а потом стабилизировалась на 7,1979.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США, которая на прошлой неделе поднялась на десять базисных пунктов, во вторник отступила на один пункт, до 4,28%.

Пара доллар США/иена торговалась выше 150.

Фьючерсы на Brent подешевели примерно на 0,3%, до 83,31 доллара США за баррель.

Золото торговалось по 2022,7 доллар за унцию.

Цена фьючерсов на пшеницу опустилась до минимума за три месяца под давлением крупных поставок по Черному морю.

Закрытие коротких позиций подняло фьючерсы на сою до максимумов за неделю.