МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. En+ разработала масштабную стратегию производства водорода на экспорт, рассматривает возможность выпуска более 133 тысяч тонн водорода в год методом электролиза, при этом по 18 тысяч тонн водорода в год компания хочет производить на свободных мощностях своих ГЭС, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию En+. Добыча нефти и конденсата в России в июле выросла

Уточняется, что около 18 тысяч тонн водорода в год компания хочет выпускать на свободных мощностях Иркутской, Братской, Усть-Илимской станций в Иркутской области, а также Индской станции в Карелии — суммарной мощностью 9 ГВт. Для производства водорода доступно 228 МВт. Водород в сжиженном виде или в виде аммиака предполагается экспортировать в Южную Корею, Японию и Финляндию, пишет газета.

En+ также думает над строительством Мотыгинской ГЭС мощностью 1 ГВт на реке Ангара исключительно под производство водорода. Предварительный CAPEX проекта — 1,3 миллиарда долларов, срок строительства — девять лет. Объем производства водорода оценивается в 115,6 тысячи тонн в год.

Как сообщает газета, в En+ отметили, что "проекты находятся на стадиях предТЭО и ТЭО, объемы потенциального производства водорода очень предварительные". Компания ведет переговоры с потенциальными партнерами, в том числе за рубежом. Вопросы финансирования будут рассматриваться по каждому проекту отдельно, заявили в холдинге. Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии, считает глава En+

Отмечается, что En+ также разработала концепцию инфраструктуры водородного транспорта в Красноярске. На Красноярской ГЭС предполагается выпуск водорода для производства топлива для автобусов. Стоимость оборудования оценивается в 2 миллиона евро, импортных автобусов — в 1 миллион евро за штуку. Финансирование этого проекта предполагается из средств компании.

Наиболее проработанный проект En+ — производство алюминиевых танк-контейнеров для перевозки аммиака и сжиженного водорода автомобильным и железнодорожным транспортом, а также по морю. ПредТЭО выполнено, проводится НИОКР. По оценкам En+, спрос на контейнеры до 2035 года составит от 13,4 до 47 тысячи штук. Запуск опытного производства намечен на 2024 год. Пока проект финансируется из средств компании, но холдинг готов рассматривать привлечение партнеров или использование господдержки. Компания предлагает привлечь якорных покупателей контейнеров, например "Росатом", "Роснано", "Новатэк", "Газпром", РЖД и "Трансмашхолдинг", пишет газета.