МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Первые контакты России с Евросоюза по углеродной тематике и стратегии "зеленого курса" ЕС уже состоялись, они будут только наращиваться, сказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее Грушко заявлял, что введение углеродного сбора в Европе несет значительные риски для российской экономики, поскольку затрагивает все основные статьи торговли РФ с Евросоюзом.

"Первые контакты по этой тематике у нас уже состоялись. Уверен, что они будут только наращиваться", — сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант". Электромобиль сегодня – самый грязный вид транспорта

По его словам, вопрос очень сложный, существует огромное количество аспектов, которые необходимо принимать во внимание, как с точки зрения просчета последствий для взаимной торговли, влияния на экономику России и ЕС, так и с точки зрения соответствия этого курса правилам ВТО и Парижского соглашения по климату.

Грушко также заявил, что Россия намерена действовать последовательно по этому вопросу и будет отстаивать свои интересы на основе международного права.

Евросоюз планирует ввести "углеродный налог" на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. General Motors отзывает 73 тысячи электромобилей

Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Еврокомиссия предложит правила работы налога к июню 2021 года, а сам налог заработает не позднее 1 ноября 2023 года.

Европейская комиссия ранее опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. В качестве цели регулирования декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек".

В частности, Еврокомиссия предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором — цемент, удобрения, сталь.

Предложенный механизм затронет поставки из РФ железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, сообщили в Минэкономразвития.

При этом российский бизнес и эксперты критически оценили предложенные Евросоюзом меры по трансграничному углеродному регулированию, так, по их мнению, эти предложения являются протекционистскими, не проработаны, несут риски для торговли и противоречат международным соглашениям.