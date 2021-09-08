МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Россия является энергетической державой, ей не следует резко перестраиваться под работу с возобновляемыми источниками энергии, снизить выбросы можно и другими способами, заявил в среду специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Новак рассказал о последствиях отказа от атомной энергетики

"Это у нас был камень преткновения в переговорах с американским коллегой. Я точно убежден, что бросаться в омут и переходить на возобновляемые источники энергии — это точно не для России. Мы энергетическая держава и должны из этого исходить, что мы должны в принципе на начальном этапе заняться энергоэффективностью, энергоемкостью нашей экономики", — сказал Эдельгериев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он уточнил, что на эту тему есть уже большой задел, развитие которого позволит снизить выбросы и выполнить обязательства по приходу к углеродной нейтральности к первой середине столетия. По его словам, возобновляемые источники энергии поддерживают энергосистему при пиковых нагрузках, но углеродные источники все равно необходимы.

России из-за её географии придется потратить больше для достижения углеродной нейтральности к 2050 году, чем западным странам, подытожил Эдельгериев.